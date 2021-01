LIVE. Viroloog Piet Maes over coronavarianten: “Het hek is bijna van de dam” - Test Aankoop kreeg 6.000 klachten over geannuleerde reizen

De coronamaatregelen in ons land worden verlengd tot 1 maart. Intussen wordt er druk gewerkt aan de massale vaccinatiecampagne. Ook elders ter wereld woekert het coronavirus nog altijd. Zo is in China voor het eerst in acht maanden tijd opnieuw een persoon overleden aan Covid-19. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.