LIVE. Vicepremier Sophie Wilmès op intensieve zorg - “Versoepelingen zijn er gekomen op moment dat we niet hadden mogen versoepelen”

De coronacijfers blijven drastisch toenemen in België. Na hun Franstalige collega’s vinden nu ook de Vlaamse virologen dat een nieuwe lockdown moet overwogen worden. De teststrategie is sinds gisteren aangepast omdat de laboratoria in ons land niet meer kunnen volgen. Intussen draaien de ziekenhuizen op volle toeren om ook de niet Covid-zorg te kunnen blijven bolwerken. Lees in dit liveblog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.