LIVE. Verstrengde maatregelen voor heel het land van kracht - Frankrijk vanaf morgen in lockdown

OVERZICHT. Geen vervroegde avondklok, geen evenemen­ten meer en alle jeugdacti­vi­tei­ten voor jongeren ouder dan 12 jaar stopgezet

28 oktober De Vlaamse regering voert in tegenstelling tot Wallonië en Brussel geen vervroegde avondklok in. Wel worden zowat alle indoor vrijetijdsbestedingen aan banden gelegd. Idem voor indoor sporten, behalve voor kinderen tot 12 jaar. Ook voor winkelen komen er nieuwe beperkingen. De maatregelen gaan vrijdag om 18 uur in en gelden voor onbepaalde tijd. “Tot we de curve onder controle hebben”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).