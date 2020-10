LIVE. “Versoepelingen zijn er gekomen op moment dat we niet hadden mogen versoepelen” - Voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe besmettingen in Duitsland

Beke: “We gaan woonzorg­cen­tra niet opnieuw sluiten”

21 oktober "We gaan de woonzorgcentra niet opnieuw sluiten. Bezoek moet mogelijk blijven." Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement. Er komen beperkende maatregelen, maar bewoners blijven het recht houden op bezoek en op één ‘knuffelcontact’. Daarnaast zullen de woonzorgcentra "prioritair" blijven bij het testen en worden maatregelen genomen om de uitval van personeel in te dijken. Samen met de sterke stijging van het aantal besmettingen in de samenleving neemt ook het aantal besmettingen in de woonzorgcentra snel toe.