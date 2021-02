LIVE. Verschillende landen werken aan vaccinatiepaspoort. Ook een goed idee voor België? VTM NIEUWS vraagt het aan medisch filosoof Ignaas Devisch



De heropening van de kappers zal geen hele reeks versoepelingen inleiden. Dat verklaarde premier Alexander De Croo in de Kamer. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde aan dat er deze maand nog 443.000 vaccins van AstraZeneca verwacht worden. Verschillende landen werken aan een vaccinpaspoort, medisch filosoof Ignaas Devisch vertelt dadelijk in VTM NIEUWS of dat ook voor ons land een goed idee is. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.