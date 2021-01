LIVE. Verlof voor wie zich wil laten vaccineren? - Vandenbroucke: “Er zijn nog een aantal gaten in de beveiliging tegen coronavarianten”

Het coronavirus blijft de wereld in zijn greep houden. Verschillende landen scherpen de coronamaatregelen verder aan. In eigen land is er een uitbraak met de Britse variant vastgesteld in Houthulst. Daar zijn in totaal al 128 mensen besmet met de mogelijk besmettelijkere variant. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.