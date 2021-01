LIVE. Verlof voor wie zich wil laten vaccineren? - Nederland houdt basisscholen dicht tot 8 februari

Buurgemeen­ten houden situatie nauwlet­tend in de gaten na uitbraak in Houthulst

14:15 De buurgemeenten van Houthulst zijn extra alert nadat eerder op zondag bleek dat er meer dan 120 inwoners van de gemeente besmet zijn met de Britse variant van het coronavirus. In Diksmuide is er een lichte stijging in het aantal besmettingen. "Veel jongeren uit Merken gaan hier naar het middelbaar", zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). "We bekijken of we een centrum voor sneltests kunnen opstarten."