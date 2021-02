LIVE. Verenigd Koninkrijk en Frankrijk behouden vertrouwen in vaccin AstraZeneca - Positiviteitsratio het hoogst bij tieners en 65-plussers

Discussie barst los nu duizenden agenten sneller vaccin krijgen: “Krijgen brandweer­man­nen en kleuterjuf­fen dan óók voorrang?”

10:58 Duizenden politieagenten zullen sneller dan voorzien een vaccin kunnen krijgen. Dat heeft de overheid zaterdag beslist. De reden? “Veel agenten hebben zeer nauw en risicovol contact met de burger. Hen moeten we sneller beschermen.” Bij de brandweer en in het onderwijs krabben ze zich in de haren. “Als dat de nieuwe maatstaf is, dan hebben wij ook personeel dat in aanmerking komt.”