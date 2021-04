LIVE. Veertigers kunnen zich nu inschrijven voor Brusselse vaccinatiewachtlijst - WHO geeft groen licht voor Moderna-vaccin

Amper minder vandalisme op treinen in 2020: Vlaams Belang wil reisverbod voor recidivis­ten

30 april Vlaams Belang pleit voor strenge straffen voor vandalen op treinen en in stations. De partij denkt daarbij aan hogere boetes en bij recidivisme zelfs een reisverbod op het openbaar vervoer. Uit cijfers die Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang) opvroeg blijkt dat er ondanks een sterke daling van het aantal treinreizigers in coronajaar 2020 nauwelijks minder gevallen van vandalisme in treinen en stations werden geregistreerd dan in 2019.