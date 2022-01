LIVE. Vandenbroucke waarschuwt voor mogelijk ontwrichtende besmettingsgolf - Vandaag opnieuw coronabetoging in Brussel

Coronabeto­ging in Brussel is vertrokken: paar duizenden mensen aanwezig bij start

In Brussel is vanmiddag een nieuwe betoging tegen de coronapas en de coronamaatregelen van start gegaan. Het initiatief gaat uit van ‘Samen voor Vrijheid’, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties zoals Viruswaanzin, Vecht Voor Vrijheid, The Human Side, Belgians for Freedom en nog tientallen andere. Volgens de organisatoren polariseren de coronamaatregelen en de berichtgeving errond de samenleving en worden burgers opgedeeld in A- en B-burgers. “De fundamentele grondrechten worden voorwaardelijk gemaakt’, klinkt het.

13:54