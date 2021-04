LIVE. Vandenbroucke: “Overlegcomité moet kader vastleggen voor testevenementen” - Mogelijk werk in zorg voor 200 asielzoekers

Drie vaccinatiecentra in Vlaanderen zullen vandaag samen ruim 3.000 vaccins toedienen, waardoor er voor het eerst elke dag van de week wordt gevaccineerd. Intussen is het uitkijken naar het Overlegcomité van woensdag. De situatie voor het onderwijs zal dan besproken worden, maar voor de rest ligt de agenda nog niet vast. De ministers willen nog even afwachten in welke richting de coronacijfers evolueren. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.