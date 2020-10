LIVE. Vandenbroucke over maatregelen cafés: “Natuurlijk onrechtvaardig, maar het virus is onrechtvaardig” - Trump: “Nog wel steroïden, andere medicijnen afgebouwd”

Trump belooft Amerikanen gratis coronabehandeling met antilichamen

IB HAA ADN

08 oktober 2020

01u50

Bron: Reuters, ANP, Belga

19