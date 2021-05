LIVE. Vandenbroucke over discussies op Overlegcomité: “Er moet toch één iemand zijn die het belang van de gezondheidszorg verdedigt?”

9-jarige Britse jongen sterft na bliksemin­slag

15:39 In Lancashire in Groot-Brittannië is een 9-jarige jongen overleden nadat hij geraakt werd door de bliksem. De jongen was voetbal aan het spelen tijdens een privétraining op het veld van de lokale ploeg Spirit of Youth Junior FC. Tegen de vroege avond trok een storm over de regio. Die werd de jongen fataal.