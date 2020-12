LIVE. Vandenbroucke laat eventuele wijziging vaccinatieschema onderzoeken - Nabestaanden van slachtoffer in woonzorgcentrum Mol dienen klacht in

Eerste coronavac­cin in Vlaanderen toegediend bij Jos Hermans (96): “Iedereen moet zich nu laten vaccineren, dan kunnen onze kinderen snel op bezoek komen”

11:49 In het woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands is de eerste persoon in Vlaanderen ingeënt met een coronavaccin. De 96-jarige Jos Hermans, de oudste bewoner van het woonzorgcentrum, kreeg er om 11 uur het vaccin van Pfizer en BioNTech toegediend. “Ik voel me plots dertig jaar jonger”, klonk het nadien.