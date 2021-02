LIVE. Vandenbroucke: “Hebben nu beter gevoel bij leveringen van Pfizer, vaccinatie 65-plussers zal gestaag verlopen” - Grote uitbraak bij Brusselse 101-centrale

Egypte laat Al Jazeera-journalist na vier jaar voorarrest vrij

20:21 De Egyptische autoriteiten hebben de journalist Mahmoud Hussein na ruim vier jaar in voorarrest vrijgelaten. De Egyptenaar werkte voor de Qatarese tv-zender al-Jazeera. Hij werd in december 2016 na een vakantie in Doha bij terugkeer in Caïro opgepakt en in de cel gezet wegens het verspreiden van onjuist nieuws, lidmaatschap van een verboden groepering en het aannemen van buitenlands geld.