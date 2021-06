LIVE. Vandenbroucke: “Coronacertificaat beschikbaar vanaf 16 juni” - Eind augustus inhaalmoment voor wie tweede prik wegens vakantieplannen miste

Eitan (5) vanmorgen ontslagen uit ziekenhuis: dinsdag werd hem verteld over tragedie met kabelbaan waarbij ouders en broertje omkwamen

14:38 De kleuter die als enige een kabelbaancrash overleefde in Italië heeft vanmorgen het ziekenhuis verlaten. De 5-jarige Eitan mocht met zijn tante Aya mee naar huis in Pavia, een stad in de buurt van Milaan. Zij is door de rechtbank van Turijn aangesteld tot zijn voogd. Dinsdag heeft een team van specialisten de jongen voor het eerst ook verteld welke tragedie zich op zondag 23 mei afspeelde.