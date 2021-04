LIVE. Vandenbroucke benadrukt: “Opening terrassen komt er enkel onder twee voorwaarden”

Showbizz ‘t Is officieel! André Hazes en Sarah van Soelen zijn een koppel

8:52 Love is in the air. Gedaan met alle onduidelijkheid: André Hazes en Sarah van Soelen vormen nu officieel een koppel. Dat bevestigt de zanger op zijn Instagram. In z’n Stories wenst hij de papa van Sarah een gelukkige verjaardag, hij deelt een foto van hen samen met de tekst: “Gefeliciteerd schoonpa.”