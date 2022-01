LIVE. Vandenbroucke: "Barometer geldt in principe tot eind juni, maar kan ook vroeger worden ingetrokken”

Franse toerist (36) die dronebeel­den maakte in Iran veroor­deeld tot acht jaar cel

De Franse toerist Benjamin Brière, die al meer dan anderhalf jaar in een Iraanse gevangenis zit omdat hij tijdens een rondreis dronebeelden maakte in een natuurgebied op de grens tussen Iran en Turkmenistan, kreeg vandaag te horen dat hij veroordeeld is tot acht jaar cel wegens spionage. Brière verkeert in shock, zegt zijn advocaat, die over 20 dagen in beroep zal gaan.

18:30