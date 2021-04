LIVE. Vandaag overleg over heropening scholen - Mogelijk werk in zorg voor 200 asielzoekers

Vandaag overlegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen met vakbonden, koepels en virologen over de eventuele heropening van scholen. Intussen is het uitkijken naar het Overlegcomité van woensdag. De situatie voor het onderwijs zal dan besproken worden, maar voor de rest ligt de agenda nog niet vast. De ministers willen nog even afwachten in welke richting de coronacijfers evolueren. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.