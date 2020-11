LIVE. Vanaf volgende week kunnen ook mensen zonder symptomen zich opnieuw laten testen - Marc Van Ranst reageert na zijn uitspraken over Belgisch coronabeleid

Amerikaan­se verpleeg­ster: “Sommige stervende Co­vid-19-patiënten geloven nog altijd niet dat het virus écht bestaat”

17:45 Verpleegster Jodi Doering uit South Dakota had niet de bedoeling viraal te gaan, maar met haar tweets van zaterdagavond raakte ze blijkbaar honderdduizenden mensen. Doering uitte haar frustraties over bepaalde patiënten die letterlijk tot hun laatste snik halsstarrig volhouden dat ze geen Covid-19 hebben. “Ze willen dat het griep is, of een longontsteking. Sommigen denken zelfs aan longkanker”, zegt Doering aan CNN.