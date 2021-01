LIVE. Vanaf maandag nieuwe teststrategie - Nog meer scholen sluiten de deuren na besmetting

Muziek Netflix­reeks ‘Lupin’ gebruikt Axelle Reds hit ‘Sensualité’: streaming met 20% omhoog

10:44 ‘Sensualité’ van Axelle Red is intussen al 28 jaar oud, maar nog even populair als toen de hit geboren werd. En daar heeft de nieuwe Netflixreeks ‘Lupin’ veel mee te maken. ‘Sensualité’ zit immers in de eerste aflevering van de Franse reeks, die twee weken na release al 70 miljoen mensen bereikte. Het record van ‘The Queen’s Gambit’, met 10 miljoen minder kijkers, is daarmee verbroken.