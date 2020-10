LIVE. Vanaf maandag: horeca dicht, avondklok in hele land en één nauw contact per persoon - Chinese farmareus belooft werkend vaccin in november

Evenemen­ten­sec­tor doet warme oproep om maatrege­len na te leven

16 oktober Allemaal samen. Dat is de enige manier om het virus klein te krijgen", zo klinkt het in de warme oproep van #SoundOfSilence, het motto waaronder de evenementensector zich verzamelt. Tegelijkertijd is het ook een warme oproep naar de overheden om de evenementen in ieders belang, voor afleiding en perspectief, als een van de eersten terug te laten opstarten.