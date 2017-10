Live (16u): Scoort Lukaku ook in Huddersfield?

'Red Rom' staat droog. 't Is te zeggen: hij heeft al twee matchen niet meer gescoord... Zowel in Liverpool, waar Man Utd op 0-0 bleef steken, als in Benfica, waar een flater van Mile Svilar goed was voor de 0-1, geen goal(s) van Romelu Lukaku. Brengt hij daar vandaag op het veld van de goed gestarte promovendus Huddersfield verandering in? Afwachten of Laurent Depoitre in de spits staat bij de thuisploeg.