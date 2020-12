LIVE. Van Ranst: “We moeten klaar zijn om snel in te grijpen” - Bijna 1.000 coronadoden op één dag in Duitsland

Premier De Croo: “Als de situatie in onze steden uit de hand loopt, zullen we drastische maatrege­len nemen zoals filtercon­tro­les aan de grenzen"

6:05 Premier Alexander De Croo (Open Vld) benadrukte eerder al dat de Nederlandse funshopper niet welkom is in België. “Als we zien dat het in onze steden uit de hand loopt, zullen we drastische maatregelen nemen zoals filtercontroles aan de grenzen”, zo benadrukt hij ook bij VTM NIEUWS. Daarnaast waarschuwt De Croo ook de eigen bevolking, want “de cijfers moeten omlaag”.