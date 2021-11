LIVE. Van Ranst: “Stijging van aantal besmettingen is aan het afnemen”

TV Hoe Esther Nwanu van een vlieg een huisdier maakte en op maat gemaakte vragen: dit was ‘De Slimste Mens’

De jeugd heeft het gehaald in de 25ste aflevering van ‘De Slimste Mens’. Of misschien vond regisseur Jeroen Perceval dat hij met drie beurten in de quiz van vriend Erik Van Looy voldoende promo had mogen en kunnen maken voor zijn film ‘Dealer’. Hoe dan ook exit van Perceval. Gelukkig was er de sprankelende en ongedwongen Anthony Nti om de iets te hard kabbelende show toch wat dynamiek te geven. O ja, nieuwkomer Esther Nwanu won. Uiteraard.

