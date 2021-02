LIVE. Van Ranst over stijgend aantal coronabesmettingen: “Verstrengen niet nodig, versoepelen zou nu onverstandig zijn” - Verschillende luchtvaartmaatschappijen testen "vaccinatiepaspoort"

Opnieuw zeer mooi weer: morgen temperatu­ren tot 19 (!) graden

13:44 Vanmiddag is er veel middelhoge bewolking vanuit Frankrijk, met wisselend tot zwaarbewolkt weer. Er kunnen wat meer opklaringen voorkomen over het noordoosten van het land. Plaatselijk is wat gedruppel mogelijk, maar het blijft overwegend droog. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden in het centrum en 17 of 18 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.