LIVE. Van Ranst kritisch nu blijkt dat skiërs gewoon mogen doorrijden: “Op die manier wordt 250 euro boete een reistaks”

Onze opinie. De arbeid van onze experts was voorlopig dan wel gratis, maar niet helemaal belange­loos

9:17 Wat is genoeg om de experts te doen zwijgen? Vijftig euro per uur vergaderen (min de belastingen)? Niet flauw doen. Terecht krijgen de experten die onze regeringen al zo lang adviseren, straks een onkostenvergoeding. Ook hun leven staat al bijna een jaar op de kop. Ook zij werken zich al bijna een jaar uit de naad. Het maakt niet uit dat ze al een comfortabel loon als professor of gewoon hoogleraar krijgen. Dit werk komt erbij. Overbodig werk is het niet, zoals een zitje in een bestuurscomité van een intercommunale al eens doet vermoeden. Nodig werk des te meer.