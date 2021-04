LIVE. Van Ranst: "Boostervaccins tegen varianten zullen waarschijnlijk (twee)jaarlijks nodig zijn” - Pfizer levert vanaf 31 mei ruim 730.000 dosissen per week

GEMS-rap­port toont waarom regering moest versoepe­len: Vlaming heeft 3 à 4 knuffelcon­tac­ten

16 april De Vlaming - of beter: de Vlaming die nog steeds de motivatiebarometer invult - houdt er in de praktijk gemiddeld 3 à 4 knuffelcontacten op na. Dat staat te lezen in het laatste GEMS-rapport, dat als basis diende voor het Overlegcomité. “Maar 4 op de 10 houdt zich wél nog aan de strikte regel van 1 knuffelcontact.”