LIVE. Van Gucht vraagt nog wat geduld - Ook Canada schort vluchten uit India op

Het zou een moedige beslissing zijn om te wachten met versoepelen tot wanneer de vooropgestelde drempelwaarde van 500 patiënten op intensieve zorg bereikt is. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) in de aanloop naar het Overlegcomité vandaag. Ook viroloog Steven Van Gucht vraagt nog wat geduld. Intussen schorten alsmaar meer landen vluchten uit India op uit vrees voor de Indiase variant. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.