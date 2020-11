LIVE. Van Gucht: “Rond Kerstmis nog 500-tal besmettingen per dag” - Ziekenhuizen roepen Overlegcomité op om teugels niet te lossen

Erpe-Mere Jonge mama (30) overleden bij frontale aanrijding aan onverlicht kruispunt in Erpe-Mere

26 november Op de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere is donderdagavond bij een zware frontale aanrijding de 30-jarige Lindsay Souffriau uit Burst om het leven gekomen. De mama van twee jonge kinderen reed rond 18 uur met een Volkswagen Golf richting Vijfhuizen toen ze om onduidelijke reden ter hoogte van het onverlicht kruispunt aan de Koebrugstraat de lichte bocht miste en rechtdoor reed. Daarbij kwam ze frontaal in aanrijding met een Seat bestuurd door een 80-jarige man die in de andere rijrichting reed.