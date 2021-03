LIVE. Van Gucht: "Plateaufase maakt plaats voor stijgende trend”- 20 procent genodigden weigert vaccin in Maasmechelen

Wat houdt medische noodsitua­tie precies in? Wetenschap­pers vragen duidelijke definitie in pandemie­wet

13:35 Er moet een duidelijke definitie komen van de medische noodsituatie in de pandemiewet. Dat hebben zowel biostatisticus Niel Hens, als epidemioloog Marius Gilbert gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar ze gehoord werden over het voorontwerp van pandemiewet. Beide benadrukten ook dat het bewaren van bepaalde persoonsgegevens langer moet kunnen dan nu het geval is. "We kunnen nog heel veel leren uit die gegevens na de pandemie. Dan is het belangrijk om dat ook te doen en mogelijk te maken", aldus Hens.