LIVE. Van Gucht pessimistisch over daling cijfers - Boris Johnson: “Britse variant is mogelijk toch dodelijker”

Kinderrech­ten­com­mis­sa­ris pleit voor meer aandacht voor jongeren: “Geef hen voorrang zodra versoepe­lin­gen mogelijk zijn”

15:05 Beschouw jongeren als een kwetsbare groep in de verdere aanpak van de crisis. Dat vraagt de Vlaamse kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens in een open brief aan de ministers die straks samenkomen in het Overlegcomité.