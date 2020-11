LIVE. Van Gucht: “Hopen dat stabilisatie besmettingscijfers tijdelijk fenomeen was” - 50 sneltests voor Vlaamse woonzorgcentra komende maand

Showbizz Gordon is sinds overval elke dag bang: “Ik kijk twee keer voordat ik naar de keuken loop”

11:21 Gordon (52) is sinds de overval, die in september in zijn huis werd gepleegd, niet meer gelukkig geweest. Dat vertelt de Nederlandse zanger en presentator in de YouTube-serie ‘Open Kaart’. Intussen is ook bevestigd dat de 23-jarige verdachte van de overval op 22 december voor de rechtbank moet verschijnen.