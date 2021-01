LIVE. Van Gucht: “Driekwart van de vastgestelde besmettingen bij kinderen en tieners”

Frank Vandenbrou­c­ke: "We vaccineren op ritme van leveringen" - Al 8 miljoen corona­tests uitgevoerd in ons land

0:55 De coronacijfers blijven stijgen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. In een rapport dat onze ministers onder ogen kregen staat onrustwekkende informatie over de Britse coronavariant. En volgens viroloog Marc Van Ranst is er zo goed als geen perspectief voor de kappers. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.