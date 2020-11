LIVE. Vaccins voor 3,5 miljoen Nederlanders in eerste kwartaal 2021 - Brussels Airlines voert eerste proefvlucht met sneltests uit

Tegen de Amerikaan­se traditie in: ontvoerder die meisje levend begroef is geëxecu­teerd

13:11 In de Amerikaanse staat Indiana is een ter dood veroordeelde man geëxecuteerd. Het is de achtste federale executie onder de regering-Trump. Daarmee breekt Trump met de traditie dat vertrekkende presidenten geen doodstraffen meer uitvoeren. Orlando Hall (49) had in 1994 een 16-jarig meisje ontvoerd en levend begraven.