LIVE. Vaccins op komst - Vanaf 23 november testen zonder symptomen - 4 miljoen euro steun voor jeugdverblijven

Showbizz De bloedband van Eddy De Block en zus Maggie: “Ze smeerde op haar achtste al mijn boterham­men”

14 november Hij was achttien jaar lang burgemeester van Merchtem en wordt er nog steeds graag gezien. In zijn dorp is hij God — “Zwaar overdreven, maar als u het zegt” —, voor de rest van het land is hij Maggies kleine broer. “En dat zal ik altijd blijven”, zegt Eddie De Block. “Zo’n uitspraak als ‘blijft in uw kot’: dat is typisch Maggie. In de politiek is dat een verademing.”