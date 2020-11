LIVE. Vaccins op komst: “Als alles goed gaat hebben we tegen eind 2021 voldoende sterke immuniteit” - Willebroek voert strengere avondklok in

Muziek Kylie Minogue (52) breekt record in UK: vijf albums op nummer 1 in vijf decennia

9:35 De coronacrisis, daar lijkt Kylie Minogue niet al te veel last van te hebben. De Australische zangeres, die deze week haar 15e album ‘Disco’ uitbracht, heeft meteen enkele records gebroken in Groot-Brittannië. Niet alleen verkocht ze er al 55.000 platen in de openingsweek - het beste resultaat van 2020 -, ze is nu ook de eerste vrouw ooit die de afgelopen vijf decennia telkens een album op nummer 1 scoorde.