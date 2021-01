LIVE. “Vaccinatiecampagne in ons land klaar tegen einde van de zomer”: 65-plussers en risicopatiënten in maart aan de beurt, gezonde volwassenen vanaf juni

LIVE. Dodental loopt op tot vijf: agent bezwijkt aan verwondin­gen - Trump erkent verkie­zings­ne­der­laag in videobood­schap

10:49 De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter een video gepubliceerd, waarin hij voor het eerst toegeeft de verkiezingen te hebben verloren van zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Ook veroordeelt hij het geweld in Washington, waar zijn aanhangers woensdag het Capitool bestormden. De Democratische leiders Nancy Pelosi en Chuck Schumer roepen intussen vicepresident Pence en de Republikeinen dringend op om Trump af te zetten middels het 25e amendement, maar Pence zou daar geen heil in zien. Intussen is een vijfde dodelijk slachtoffer gevallen: een agent die bij de bestorming gewond raakte en een dag later in het ziekenhuis bezweek. Volg alles hier live.