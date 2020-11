LIVE. Vaccin van Oxford en AstraZeneca is 70 procent effectief

Federaal Planbureau vreest fors meer leefloners

6:04 Tegen eind dit jaar dreigen 159.000 Belgen een leefloon te ontvangen. Dat is een record, zo schrijft De Standaard. Ondanks de buffers die de verschillende overheden voorzien, klopt een extra groep mensen aan bij het OCMW voor een leefloon, het laatste vangnet in de sociale bijstand. In juni waren er 152.690 leefloners, tegenover 145.366 eind 2019.