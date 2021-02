LIVE. “Vaccin AstraZeneca voor 55-plussers kan gamechanger zijn” - Medicijnwaakhond VS keurt vaccin Johnson & Johnson goed

Schilde/Retie Uitbaters Kempens escortebu­reau aangehou­den voor uitbuiting van groot aantal sekswer­kers

27 februari Een man (52) en vrouw (46) uit Schilde zijn vrijdag aangehouden bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Het tweetal baat een escortebureau uit in Schilde en wordt verdacht van uitbuiting van prostitutie. Aanvankelijk werd gedacht dat er ook een escortebureau in Retie was, maar dat blijkt niet meer dan een callcenter te zijn.