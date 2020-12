LIVE. UZ Leuven ontdooit eerste lading coronavaccins - Fauci waarschuwt voor nieuwe coronagolf in VS na kerst

Naast verlies van geur en smaak: sommige coronapa­tiën­ten melden dat alles “walgelijk” ruikt, zoals vis en rotte eieren

14:44 Aan de lijst met aanhoudende symptomen bij coronapatiënten zou naast het verlies van geur en smaak ook een sterk verstoorde reukzin toegevoegd kunnen worden. Dat zegt de Britse professor en neus-, keel- en oorarts Nirmal Kumar, die al van patiënten hoorde dat alles nu naar vis of rotte eieren ruikt. Vooral jongeren en mensen in de zorg zouden er last van hebben.