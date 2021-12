LIVE. UZ Gent vermindert aantal bedden op intensieve zorg tijdens kerstvakantie - Molenberghs: “Voor het eerst in twee maanden duidelijke daling van cijfers”

Politie gaat ver om stakend ziekenhuis­per­so­neel op te vorderen: “Collega ‘s nachts vijftien keer opgebeld, net de Gestapo”

In Franstalig België staat vandaag een staking in de zorgsector op het programma. Heel wat verpleegsters zullen het werk neerleggen, met de nodige zenuwachtigheid in de ziekenhuizen tot gevolg. Enkele directies vorderen daarom uit voorzorg hun personeel op. En in sommige gevallen komt daar zelfs politie bij te pas, weet RTL. “Een collega van ons werd ‘s nachts tot vijftien keer opgebeld, net de Gestapo”, klinkt het.

