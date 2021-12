LIVE. UZ Gent vermindert aantal bedden op intensieve zorg tijdens kerstvakantie - 18 besmettingen met omikronvariant vastgesteld in ons land

Wereldwijd maakt men zich zorgen om de omikronvariant, die voor het eerst werd vastgesteld in Zuid-Afrika en volgens viroloog Marc van Ranst ook bij achttien personen ons land werd aangetroffen. Deze nieuwe variant is mogelijk besmettelijker dan de deltavariant. Toch is er hoop: een studie stelt dat vaccins wellicht ook beschermen tegen omikron. De laatste ontwikkelingen lees je hier in onze liveblog.