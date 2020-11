LIVE. UZ Gent nadert einde capaciteit op intensieve zorg - Vastgoedfederaties naar Raad van State tegen verbod op plaatsbezoeken

Literatuur Mijn Beste Boek. Ward Hulselmans gooide zijn leven om na 135 scenario’s voor onder andere ‘Witse’ en ‘Salamander’: “Mijn leven is nu wél chill”

6:43 Geen traditionele Boekenbeurs dit jaar, maar met de herfstvakantie in het verschiet is dit wél de periode om aandacht te besteden aan onze auteurs én boeken. Gedurende twee weken fileert een van hen zijn eigen oeuvre en het huidige aanbod voor het Feest van het Boek, met als resultaat enkele tips voor een bezoek aan de boekenwinkel. Vandaag: Ward Hulselmans (70), die in een vorig leven 135 scenario’s pende voor topseries als ‘Salamander’, ‘Witse’, ‘Heterdaad’ en ‘Stille Waters’. Tot hij er de buik van vol had en zich toelegde op boeken. “Het was 30 jaar zwoegen en zweten, maar vandaag is mijn leven best wel chill.”