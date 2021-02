LIVE. Uitstel tweede dosis vaccin ligt op tafel - Effectiviteit Pfizer-vaccins ook buiten proefomgeving aangetoond

Loonover­leg mislukt, bal nu in kamp van de regering (dik tegen haar zin)

24 februari Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector voor de komende twee jaar, is mislukt. Dat melden de werkgevers. "De onderhandelingen zijn stopgezet zonder resultaat", klinkt het in een mededeling.