LIVE. Uitbraak van Britse variant in Vilvoordse school: 370 leerlingen en leerkrachten in quarantaine

‘Vaccins veroorza­ken autisme of beïnvloe­den de vruchtbaar­heid’: artsen gaan strijd aan met hardnekki­ge mythes in nieuw boek

14:33 Is het wel veilig? Wat zijn de langetermijngevolgen? En zijn ze niet te snel ontwikkeld? Iedereen heeft zich vast wel eens vragen gesteld bij de coronavaccins, maar er circuleren ook enkele hardnekkige mythes. Wietse Wiels (arts en onderzoeker aan de VUB) en Marleen Finoulst (ook arts en hoofdredacteur van Gezondheid en Wetenschap) proberen deze in hun nieuwe boek ‘Vaccineren, doen of laten?’ te ontkrachten. Wiels ‘debunkt’ alvast twee veelvoorkomende mythes en legt uit hoe je best met twijfelaars praat.