LIVE. Trump heft reisverbod voor Europeanen en Brazilianen op, Biden fluit hem terug: “Niet het moment om beperkingen op te heffen”

Lier Vrouw (64) doodgescho­ten in stomerij in Lier, man overleden in ziekenhuis

18 januari Het gerecht in Mechelen is samen met de politie een onderzoek opgestart naar het verdacht overlijden van een 64-jarige vrouw uit Lier. Dat meldt het parket. In het pand werd ook een gewonde man aangetroffen. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar in de loop van de avond aan zijn verwondingen. De omstandigheden worden verder onderzocht.