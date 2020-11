LIVE. Trump: géén nieuwe lockdown in VS - Bokrijk open tot einde 2020 - Nieuw dagrecord infecties Italië

Vandenbrou­c­ke noemt uitspraken over kerstfeest­jes "absoluut prematuur”

13 november De uitspraken over eventuele bijeenkomsten met familie en vrienden om kerstmis te vieren zijn "absoluut prematuur". Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). Sowieso komt daar in de eerstvolgende weken geen beslissing over, zei hij in de Commissie Gezondheid van de Kamer.