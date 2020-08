LIVE. Treinreizigers die wonen of werken aan kust kunnen voorrang krijgen dit weekend - Parijs opnieuw rode zone

CORONAVIRUS

Volg alle actuele ontwikkelingen rond het coronavirus hieronder live.

Het aantal besmettingen met het coronavirus is licht gestegen tot gemiddeld 605,7 per dag tussen 4 en 10 augustus, een toename met 9 procent in vergelijking met vorige week. In diezelfde periode stierven gemiddeld elke dag 5,3 patiënten. Dat is een stijging met liefst 95 procent op weekbasis.