LIVE. Tomorrowland wil zowel fysiek als digitaal festival - “836.000 mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd tegen 23 mei”

Smeltend ijs in Italiaanse Alpen legt spullen uit Wereldoor­log I bloot

10:50 In de Eerste Wereldoorlog vochten de troepen van het Oostenrijks-Hongaarse leger tegen het Italiaanse leger in de Italiaanse Alpen. Vandaag is het ijs van de gletsjers zo erg gesmolten dat we relikwieën uit die tijd terugvinden.